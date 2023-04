FDP steckt auf Bundesparteitag weiteren Kurs ab

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP steckt von Freitag an auf einem Bundesparteitag in Berlin ihren weiteren Kurs in der Ampel-Koalition ab. Parteichef Christian Lindner stellt am ersten Tag des Treffens seinen Rechenschaftsbericht vor. Rückendeckung der Delegierten für seinen Kurs kann auch nach mehreren Niederlagen bei Landtagswahlen als sicher gelten. Lindner hatte als Reaktion darauf angekündigt, eigene Positionen "herauszuarbeiten und zu stärken" und "Positionslichter" anzuschalten.

Der dreitägige Parteitag wird um 11.00 Uhr von der liberalen Europapolitikerin Nicola Beer eröffnet. Sie kandidiert nicht mehr für das Amt als stellvertretende Parteivorsitzende und soll Deutschland künftig als Vizepräsidentin im Präsidium der Europäischen Investitionsbank (EIB) vertreten. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will für einen der drei Vizeposten der Partei kandidieren. Die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat schon die Unterstützung der FDP-Landeschefs als FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl im kommenden Jahr.

Für die FDP stehen in diesem Jahr noch schwierige Wahlen auf Landesebene an, wie in Bremen. Schon mehrfach scheiterten die Freien Demokraten dort an der Fünf-Prozent-Hürde. Gleiches gilt für Bayern. Dort wird im Oktober ein neuer Landtag gewählt. Noch am erfolgversprechendsten ist für die FDP die Hessen-Wahl am selben Tag./cn/DP/nas