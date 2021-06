FDP stellt als erste Partei Liste für NRW-Landtagswahl im Mai 2022 auf

DüSSELDORF (AFP)--Fast ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die FDP als erste Partei ihre Landesliste aufgestellt. Die Freien Demokraten wählten den Vizeministerpräsidenten und Familienminister Joachim Stamp mit 92,2 Prozent der Stimmen auf den vordersten Listenplatz, wie die Partei nach der Landeswahlversammlung in Dortmund am Sonntag mitteilte.

Der 50-Jährige soll demnach die Partei im kommenden Jahr in den Wahlkampf führen. Auf dem zweiten Listenplatz tritt nach dem Votum der Delegierten Yvonne Gebauer an. In Nordrhein-Westfalen wird am 15. Mai 2022 ein neuer Landtag gewählt. Bei der Landtagswahl 2017 kam die FDP auf 12,6 Prozent der Stimmen. Sie regiert seither als Juniorpartner der CDU mit. Laut aktuellen Umfragen würde Schwarz-Gelb allerdings eine Mehrheit deutlich verfehlen.

