FDP und Grüne gehen Spahn wegen Corona-Management frontal an

BERLIN (Dow Jones)--Oppositionspolitiker haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für dessen Corona-Management scharf angegriffen. Die FDP forderte seinen Rücktritt. Die Grünen warfen dem CDU-Politiker vor, das Vertrauen in die Impfpolitik zu untergraben.

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) zu entlassen. "Es sind zwar nur noch wenige Monate bis zur Wahl, aber eine Auswechslung Spahns als Gesundheitsminister würde helfen, neues Vertrauen in der Bevölkerung in den Staat zu schaffen", sagte Kubicki dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Auch Peter Altmaier sollte die Kanzlerin aus seinem Amt als Wirtschaftsminister entlassen."

Die Leistungen von Spahn als Gesundheitsminister könne man nur mit einer "Fünf oder Sechs" bewerten. "Spahn ist seiner Aufgabe nicht gewachsen", so Kubicki. Deutschland habe es versäumt, die Alten- und Pflegeheime rechtzeitig zu schützen, Spahn habe zu spät auf den Schutz durch Masken gesetzt. "Bei der Test- und Impfstrategie hat er auch versagt", befand der FDP-Politiker.

Mit Blick auf den Wirtschaftsminister sagte Kubicki, Altmaier habe es nicht geschafft, die versprochenen Hilfen "in auch nur annähernd erträglicher Zeit" zu den Selbstständigen zu bringen. "Er hat sie schlicht im Stich gelassen - und diese Politik der Verschleppung setzt sich beim Härtefallfonds so fort", so Kubicki.

Grüne: Spahn untergräbt das Vertrauen in die Impfpolitik

Nach dem Stopp der Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin warf Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt Spahn vor, mit dem "unkoordinierten und schlecht vermittelten Aussetzen der Impfungen mit Astrazeneca... das Vertrauen in die Impfpolitik weiter untergraben" zu haben.

"Der Impfstoff ist eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen ein Virus. Im Umgang damit braucht es eine gute und ausgewogene Informationspolitik und Augenmaß anstatt der Holzhammermethode", forderte Göring-Eckardt in den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Bundesregierung müsse transparent machen, warum sie den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Arzneimittel-Agentur nicht folge, weiter zu impfen, forderte Göring-Eckardt. "Und sie muss offenlegen, wie sie inmitten einer Pandemie, die bei uns täglich Hunderte Tote fordert, die möglichen Risiken einer Impfung gegenüber denen einer Nicht-Impfung und Corona-Erkrankung abgewogen hat", so die Grünenpolitikerin.

