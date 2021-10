FDP-Verkehrspolitiker lehnen Tempolimit ab - 'Symbolpolitik'

GO

Heute im Fokus

Börse Tokio verliert deutlich -- BMW hebt Ergebnisprognose für 2021 an -- Airbus liefert Flotte für Alitalia-Nachfolgegesellschaft

Auftrag für QIAGEN von US-Verteidigungsministerium für COVID-19-Tests. Asset-Management-Vorständin der Allianz tritt vorzeitig zurück. Impossible Foods: Beyond Meat-Konkurrent launcht Schweinefleisch-Alternative. Tesla-Fahrer beschwert sich - Sind alte Teslas nicht regendicht? AMC lotet nach Akzeptanz von Bitcoin & Co. auch NFTs aus. Ant Group übermittelt Verbraucherkreditdaten an Chinas Zentralbank.