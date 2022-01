FDP will EEG-Umlage bis Herbst komplett streichen

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts weiter steigender Energiepreise will die FDP die EEG-Umlage noch in diesem Jahr komplett abschaffen. Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, sagte zu Bild (Montagausgabe): "Mein Ziel ist es, dass wir die EEG-Umlage bis zum Herbst abgeschafft haben." Dürr mahnte SPD und Grüne zu hohem Tempo bei der Abschaffung. "Die Senkung der Stromkosten ist ein wichtiger erster Schritt, den die Ampel jetzt in Angriff nehmen muss", sagte der FDP-Politiker der Zeitung.

January 23, 2022 08:00 ET (13:00 GMT)