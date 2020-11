FDP will Teenagern das Gründen erleichtern

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Um den Abwärtstrend bei den Startups aufzuhalten, will die FDP Teenagern das Gründen von Unternehmen schmackhafter machen. In einem eigenen Antrag im Bundestag fordert die Fraktion einen Bund-Länder-Gipfel mit dem Ziel, Bürokratie für junge Menschen abzubauen und die Gründerkultur generell zu verbessern. Das Papier, in das Dow Jones Newswires vorab Einblick hatte, schlägt etwa die Schaffung einer neuen Rechtsform vor, einer "Junior GbR".

Damit hoffen die Liberalen, auch der Wirtschaft neuen Schwung zur Überwindung der Corona-Krise zu geben. Denn die Startup-Szene kämpfte schon vor der Pandemie mit Rückschlägen: Gab es 2001 in Deutschland noch über 1,5 Millionen Unternehmensgründer, waren es im vergangenen Jahr nur noch rund 605.000.

Mehr als zwei Drittel der Schüler wollen gründen, tun es dann aber nicht

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov wollen zwar 70 Prozent der befragten Schüler später ein eigenes Unternehmen gründen, sagt der Geschäftsführer der Initiative Startup Teens, Hauke Schwiezer. Aber nur 7 Prozent setzen das Vorhaben dann auch tatsächlich in die Tat um. "Unternehmerisches Denken wird in der Schule im internationalen Vergleich viel zu wenig Beachtung geschenkt", sagt Schwiezer.

Dazu verweist er auf den Global Entrepreneurship Monitor, in dem Deutschland im schulischen Bereich abgeschlagen auf Platz 36 von 54 untersuchten Ländern liegt. Schwiezer wünscht sich Unternehmertum dabei nicht nur im Unterricht, sondern auch in Projekten außerhalb der Schule. "Das greift der Antrag auf." So kritisieren die Liberalen, dass Leistungssportlern oder Jungschauspielern oft die nötigen Freiheiten neben dem Unterricht eingeräumt würden, Jungunternehmern dagegen nicht.

Startup-Verband: "Alarmsignal für den gesamten Wirtschaftsstandort"

Der Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutsche Startups, Christoph Stresing, nennt die rückläufige Gründerzahl ein "Alarmsignal für den gesamten Wirtschaftsstandort und eine ernstzunehmende Gefahr für unseren Wohlstand". Aus seiner Erfahrung haben Minderjährige oft noch ein weiteres Problem: "Wenn sich junge Menschen für das Unternehmertum entscheiden, werden sie oft von bürokratischen Hürden und analogen Prozessen abgeschreckt. Das entspricht nicht der Lebensrealität der jungen Generation."

Jugendliche unter 18 brauchen für die Gründung etwa das Einverständnis beider Elternteile sowie des Familiengerichts. Dabei kennt der gesetzliche Vormund den gründungswilligen Jugendlichen, über dessen Projekt er entscheiden soll, häufig gar nicht.

Studentenwohnheime für junge Gründer öffnen

Mit der von der FDP vorgeschlagenen Junior GbR sollen die Teens nun auch ohne richterliche Zustimmung gründen könnten. Um sie zu schützen, würde der Umsatz bei 10.000 Euro pro Jahr gedeckelt. "Auch eine Testphase für minderjährige Gründerinnen und Gründer mit monatlichen Freibeträgen von 700 Euro und einem Mentor, der bei Rechtsfragen das letzte Wort hat, wäre möglich", heißt es in dem Antrag. Eine Gründung müsse zudem digital innerhalb von 24 Stunden bei einer zentralen Anlaufstelle ("One-Stop-Shop") möglich sein.

Neben besserer Rahmenbedingen für Entrepreneurship an Schulen fordern die Liberalen auch mehr Unterstützung auf dem Wohnungsmarkt: So sollten Studentenwohnheime auch für Gründer zugänglich sein, Kommunen eigene "Startup Wohnheime" schaffen. Denn Ballungszentren seien für Unternehmensgründungen sehr attraktiv, so der Antrag. "Gleichzeitig ist hier bezahlbarer Wohnraum knapp." Dazu schlägt der Antrag eine Änderung am Baugesetzbuch vor.

Der FDP-Politiker Reinhard Houben erhofft sich mit dem Antrag mehr Aufmerksamkeit der Bundesregierung für das Thema: Derzeit finde die Gründerwoche der Regierung statt, aber nicht einmal Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) interessiere sich dafür, klagt der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion. "Die Digitalisierung verläuft mehr als schleppend und an Schulen wird quasi kein unternehmerisches Wissen vermittelt." Es sei daher kein Wunder, dass die Gründerzahlen in Deutschland stetig schwinden. "Wenn wir gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen wollen, dann müssen wir Gründungen für Unternehmer vereinfachen, auch für Jugendliche", fordert Houben.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2020 06:56 ET (11:56 GMT)