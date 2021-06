FDP zweifelt an Umsetzung der Steuerversprechen von CDU und CSU

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP im Bundestag zweifelt an der praktischen Umsetzung der Steuerpläne im Wahlprogramm von CDU und CSU. "Steuererhöhungen nach der Krise wären Gift für die Konjunktur. Dabei freuen wir uns über jeden, der unseren Kurs unterstützt", sagte Fraktionsvize Christian Dürr am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem die Union in den vergangenen Monaten den Eindruck erweckt habe, ihren wirtschaftspolitischen Kompass verloren zu haben, sei es erfreulich, dass nun doch Entlastungen auf der Agenda stünden.

"Doch zur Wahrheit gehört auch: Steuersenkungen sind bei der Union immer Wahlkampfthema, aber nie Regierungshandeln", betonte Dürr. Dass viele Menschen heute etwa immer noch den Soli zahlen müssten, gehe auf das Konto der Union./had/DP/fba