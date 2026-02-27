DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,4%Euro1,1815 +0,1%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

28.02.26 22:30 Uhr
Alphabet A (ex Google)
262,05 EUR 1,25 EUR 0,48%
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Februar 2026 von 22 Analysten unter die Lupe genommen.

18 Experten stufen die Alphabet A (ex Google)-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 383,45 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 71,69 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 311,76 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.395,00 USD26,7009.02.2026
Barclays Capital360,00 USD15,4705.02.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD28,3005.02.2026
RBC Capital Markets400,00 USD28,3005.02.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD28,3002.02.2026

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
09.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
05.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
