Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Februar 2026 von 22 Analysten unter die Lupe genommen.
18 Experten stufen die Alphabet A (ex Google)-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 383,45 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 71,69 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 311,76 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|395,00 USD
|26,70
|09.02.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|15,47
|05.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|28,30
|05.02.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 USD
|28,30
|05.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|28,30
|02.02.2026
