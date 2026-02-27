DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,4%Euro1,1815 +0,1%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Kursziel & Co.

Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur T-Mobile US-Aktie

28.02.26 22:30 Uhr
Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur T-Mobile US-Aktie | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die T-Mobile US-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
182,80 EUR 1,80 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie wurde im Februar 2026 von 8 Analysten analysiert.

7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 265,00 USD für die T-Mobile US-Aktie, was einem Anstieg von 47,91 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 217,09 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research245,00 USD12,8619.02.2026
DZ BANK--13.02.2026
JP Morgan Chase & Co.300,00 USD38,1912.02.2026
Barclays Capital245,00 USD12,8612.02.2026
JP Morgan Chase & Co.300,00 USD38,1911.02.2026
RBC Capital Markets255,00 USD17,4611.02.2026
JP Morgan Chase & Co.300,00 USD38,1903.02.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

