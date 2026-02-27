Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur T-Mobile US-Aktie

Kursziel & Co.

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die T-Mobile US-Aktie in den Fokus genommen.

Die T-Mobile US-Aktie wurde im Februar 2026 von 8 Analysten analysiert.

7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 265,00 USD für die T-Mobile US-Aktie, was einem Anstieg von 47,91 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 217,09 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 245,00 USD 12,86 19.02.2026 DZ BANK - - 13.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 300,00 USD 38,19 12.02.2026 Barclays Capital 245,00 USD 12,86 12.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 300,00 USD 38,19 11.02.2026 RBC Capital Markets 255,00 USD 17,46 11.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 300,00 USD 38,19 03.02.2026

Redaktion finanzen.net