Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur T-Mobile US-Aktie
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die T-Mobile US-Aktie in den Fokus genommen.
Die T-Mobile US-Aktie wurde im Februar 2026 von 8 Analysten analysiert.
7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 265,00 USD für die T-Mobile US-Aktie, was einem Anstieg von 47,91 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 217,09 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|245,00 USD
|12,86
|19.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 USD
|38,19
|12.02.2026
|Barclays Capital
|245,00 USD
|12,86
|12.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 USD
|38,19
|11.02.2026
|RBC Capital Markets
|255,00 USD
|17,46
|11.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 USD
|38,19
|03.02.2026
Redaktion finanzen.net
