Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst

Die National Grid-Aktie wurde im Februar 2026 von 2 Analysten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 13,55 GBP, was einem erwarteten Abschlag von 0,36 GBP zum aktuellen LSE-Stand der National Grid-Aktie von 13,91 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 13,00 GBP -6,54 24.02.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 20.02.2026 Jefferies & Company Inc. 14,10 GBP 1,37 10.02.2026

