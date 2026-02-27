Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst
Die National Grid-Aktie wurde im Februar 2026 von 2 Analysten analysiert.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 13,55 GBP, was einem erwarteten Abschlag von 0,36 GBP zum aktuellen LSE-Stand der National Grid-Aktie von 13,91 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13,00 GBP
|-6,54
|24.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|20.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|14,10 GBP
|1,37
|10.02.2026
Redaktion finanzen.net
