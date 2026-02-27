DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.008 -1,3%Euro1,1807 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst

28.02.26 18:00 Uhr
Die National Grid-Aktie wurde im Februar 2026 von 2 Analysten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 13,55 GBP, was einem erwarteten Abschlag von 0,36 GBP zum aktuellen LSE-Stand der National Grid-Aktie von 13,91 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)13,00 GBP-6,5424.02.2026
JP Morgan Chase & Co.--20.02.2026
Jefferies & Company Inc.14,10 GBP1,3710.02.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu National Grid plc

DatumRatingAnalyst
24.02.2026National Grid HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026National Grid BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026National Grid BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026National Grid BuyDeutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
