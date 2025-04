Fed/Barkin achtet bei Konsumausgaben auf Frühwarnzeichen für Abschwung

Von Megan Leonhardt

DOW JONES---Der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, sieht in den Konsumausgaben einen "Trigger" für die US-Wirtschaft und beobachtete diese daher inmitten der Turbulenzen, die durch die Änderungen in der US-Politik ausgelöst wurden, sehr genau. Die Verbraucher seien der Indikator, den er derzeit "am genauesten" beobachte, nicht die Unternehmensinvestitionen, sagte Barkin vor dem Economic Club of Washington, D.C.

Die Konsumausgaben der US-Verbraucher machen rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der US-Wirtschaft aus.

"Was uns Sorgen macht und was wir beobachten wollen, ist, ob wir kurz vor einem dieser Momente stehen, in denen die Verbraucher fast einstimmig beschließen, sich zurückzuziehen", sagte Barkin.

Mit Ausnahme der Region D.C. zeigten die Verbraucherausgaben in den USA keine beunruhigenden Anzeichen für einen Rückzug, sagte er.

"Die Verbraucher geben immer noch Geld aus, aber das ist es, was wir beobachten, und das ist für mich der eigentliche Trigger", sagte Barkin.

Abgesehen von den wöchentlichen Gesamtausgaben per Kreditkarte würden die US-Bürger weniger für Flugreisen ausgeben, was sich jedoch noch nicht in einem Rückgang der so genannten "täglichen Ausgaben" niederschlage. "Für mich wird das ein Signal sein - wenn Sie anfangen, mit Unternehmen zu sprechen, die sagen: 'Junge, der Verkehr ist einfach zurückgegangen. Das haben Sie noch nicht gehört", so Barkin.

April 09, 2025 13:35 ET (17:35 GMT)