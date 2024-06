Fed hält an Zinsniveau fest - Nur eine Zinssenkung avisiert

Von Nick Timiraos und Andreas Plecko

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Währungshüter stellen für dieses Jahr nur eine Zinssenkung in Aussicht, was darauf hindeutet, dass die meisten von ihnen es nicht eilig haben, die Zinsen zu senken. Die Zentralbank hielt ihren Leitzins in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent und damit auf einem 23-Jahreshoch. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel einstimmig.

Die Notenbanker bezeichneten die jüngsten Fortschritte in Richtung auf das Inflationsziel als "bescheiden", was eine leicht bessere Bewertung gegenüber der vorherigen Sitzung darstellt. Die neuen Projektionen zeigten, dass 11 von 19 Entscheidungsträgern in diesem Jahr nicht mehr als eine Zinssenkung erwarten, darunter vier Ratsmitglieder, die keine Senkungen vorhersagten. Acht andere rechneten mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr.

Die Geldpolitiker der Fed treffen sich in diesem Jahr noch viermal, im Juli, September, November und Dezember, und die Zinsprognosen könnten die Erwartungen einer Zinssenkung im September dämpfen, mit der die Anleger nach dem aktuellen Inflationsbericht gerechnet hatten.

Die jüngste Entscheidung der Fed kam nur wenige Stunden, nachdem das Arbeitsministerium mitgeteilt hatte, dass die Verbraucherpreise im Mai gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben und gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent gestiegen sind. Im April hatte die jährliche Inflationsrate 3,4 Prozent betragen. Die Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, betrug 3,4 Prozent im Mai nach 3,5 Prozent im April.

