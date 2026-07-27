Fed-Zinsentscheid am Mittwoch: Diesen Absicherungs-Trade empfiehlt Citi

Fed im Fokus

27.07.26 15:45 Uhr

Vor dem Fed-Entscheid am Mittwoch warnt Citi vor einer falkenhaften Überraschung durch Notenbankchef Warsh und setzt zur Absicherung auf einen gezielten Trade am US-Aktienmarkt.

• Citi setzt auf Chancen in Rohstoffwerten, Banken, dem NASDAQ-100 sowie im Bereich KI und Rechenzentren, warnt jedoch vor möglichen Reaktionen auf steigende Zinsen, Ölpreise und Aktienangebote.

• Als Absicherung empfiehlt Citi den Kauf von Put-Optionen auf den Russell 2000, da ein Umbau des Index die Prämien derzeit günstiger macht und die Volatilität reduziert hat.

• Citi rechnet auch bei einer Zinspause nicht mit Entwarnung und sieht ein Risiko für Aktien, insbesondere bei einem falkenhaften Ausgang der Fed-Sitzung.

Citi rechnet auch bei einer Zinspause diese Woche nicht mit Entwarnung

Als beste Absicherung empfiehlt die Bank Put-Optionen auf den Russell 2000

Ein Umbau des Index macht diese Absicherung derzeit vergleichsweise günstig

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Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fed über die Zinsen, und der Ausgang gilt als offen. Nach einem Ölpreissprung preisen die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung inzwischen mit 31 Prozent ein, nach deutlich weniger als noch vor einer Woche. Für Anleger, die eine falkenhafte Überraschung von Fed-Chef Kevin Warsh fürchten, hat Citigroup einen konkreten Absicherungs-Trade parat. Das Team um Stuart Kaiser, Leiter der US-Aktienhandelsstrategie, hält selbst eine Zinspause nicht für ein Entwarnungssignal.

Warum Citi mit Gegenwind rechnet

Einen klaren Konsens für die Sitzung gibt es laut Citi nicht, und ein falkenhafter Ausgang wäre ein Risiko für Aktien. Selbst wenn die Fed die Spanne von aktuell 3,50 bis 3,75 Prozent im Juli hält, sieht die Bank kaum Erleichterung: Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung im September liegt aus ihrer Sicht bei über 70 Prozent. Hinzu kommt, dass Warsh die klassische Vorabkommunikation über den Zinspfad abgeschafft hat. Anleger müssen sich damit stärker an den Konjunkturdaten und der übernächsten Sitzung orientieren, was die Nervosität hochhält.

Der Kern-Trade: Puts auf den Russell 2000

Konkret rät Kaisers Team, sich mit Put-Optionen auf den iShares-ETF auf den Russell 2000 abzusichern. Eine Put-Option gibt dem Käufer das Recht, ein Wertpapier zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, und wirft Gewinn ab, wenn die Kurse fallen. Der Gedanke dahinter: Eine datenabhängige Fed und ein geringeres Gewicht von Wachstums- und Momentum-Aktien sollten den Small-Cap-Index stärker auf Konjunkturdaten und Notenbankbeschlüsse reagieren lassen und ihn zyklischer machen. Ausgelöst hat das ein Umbau des Index im Juni, der frühere Verzerrungen korrigierte.

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Warum die Absicherung jetzt günstig ist

Für Anleger ist vor allem interessant, dass der Schutz derzeit vergleichsweise billig zu haben ist. Durch den Umbau wurden einige besonders schwankungsanfällige Titel aus dem Index genommen. Die erwartete Schwankungsbreite der zehn größten Indexwerte fiel dadurch auf 56 Prozent, nach zuvor 90 Prozent, während die realisierte Schwankung bei gut 48 Prozent lag. Über alle Mitglieder gerechnet ging die tatsächliche Volatilität in drei Monaten um rund fünf Punkte zurück. Weniger Schwankung bedeutet niedrigere Optionsprämien, die Absicherung kostet also weniger.

Wo Citi Chancen sieht

Nicht alles ist defensiv gemeint. Bei den Sektoren bevorzugt Citi Rohstoffwerte und Banken, dazu einen NASDAQ-100-ETF und einen Korb von Aktien rund um die Stromerzeugung für Rechenzentren und KI. Bis Monatsende bleibt die Bank für Aktien grundsätzlich positiv, mahnt aber zur Vorsicht. Nach den Zahlen der großen Technologiekonzerne, die in dieser Woche ihre Bücher öffnen, dürften Aktien empfindlicher auf steigende Anleiherenditen, einen höheren Ölpreis und frisches Aktienangebot reagieren, ausgerechnet vor einer saisonal traditionell schwachen Phase.

Wie heftig die Reaktion am Mittwoch ausfällt, hängt damit weniger an der reinen Zinsentscheidung als am Ton von Warsh und an möglichen Gegenstimmen im Offenmarktausschuss. Ohne klare Vorgaben der Notenbank dürfte danach jeder neue Konjunkturwert schwerer wiegen, bis zur nächsten Sitzung in zwei Monaten.

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Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Die genannten Einschätzungen und Trades geben die Sicht von Citi wieder. Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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