Fed-Konjunkturbericht - Wirtschaftaktivitäten nahmen zuletzt etwas zu

Washington (Reuters) - Die Wirtschaftstätigkeit in den USA hat laut der US-Notenbank Federal Reserve seit dem späten Mai leicht zugenommen.

Fünf von zwölf Notenbank-Bezirken meldeten etwas Wachstum, fünf weitere keine Veränderung und zwei verzeichneten einen leichten Rückgang, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit. In den Erwartungen für die kommenden Monate werde im Allgemeinen weiter von einem langsamen Wachstum ausgegangen. Der Bericht dürfte den Währungshütern um Notenbankchef Jerome Powell wichtige Anhaltspunkte für die Ausgestaltung ihrer Geldpolitik liefern. Die nächste Zinssitzung findet bereits in zwei Wochen am 25. und 26. Juli statt.

"Die Preise stiegen insgesamt in bescheidenem Tempo, und mehrere Bezirke stellten eine gewisse Verlangsamung des Anstiegstempos fest", hieß es im Konjunkturbericht. Für die nächsten Monate seien die Preiserwartungen im Allgemeinen stabil oder niedriger. Das US-Arbeitsministerium hatte zuvor am Mittwoch Inflationszahlen für den Juni veröffentlicht. Danach sorgten sinkende Energiepreise dafür, dass die Teuerungsrate auf 3,0 Prozent von 4,0 Prozent im Mai sank - der tiefste Stand seit mehr als zwei Jahren. Dies nährt die Hoffnung, dass auch das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, der PCE-Index, der sich an den Verbraucherausgaben orientiert, ebenfalls gefallen ist. Neue Daten werden aber erst nach der Fed-Sitzung Ende Juli veröffentlicht. Im Mai lag dieser Index bei 3,8 Prozent.

An den Finanzmärkten wird derzeit davon ausgegangen, dass die Fed nach ihrer Zinspause im Juni den Leitzins auf der Juli-Sitzung um einen viertel Prozentpunkt anheben wird. Aktuell liegt er in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Laut dem Fed-Protokoll zur Juni-Sitzung hatte sich die Mehrheit der Währungshüter auf dem Treffen zwar für eine Zinspause ausgesprochen. Beinahe alle Mitglieder im Offenmarktausschuss, der über die Zinsen entscheidet, erwarteten laut dem Protokoll aber weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf.

