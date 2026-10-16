Fedbank Financial Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Fedbank Financial Services präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 3,56 INR gegenüber 2,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,20 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,36 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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