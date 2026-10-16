Fedbank Financial Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

16.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,20 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,36 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich auf 3,56 INR gegenüber 2,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Fedbank Financial Services präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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