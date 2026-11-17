Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,13 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 84,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 612,3 Millionen INR in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,720 INR je Aktie in den Büchern standen.

Fedders präsentierte am 14.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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