Fedders stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Fedders präsentierte am 14.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,720 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,13 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 84,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 612,3 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fedders
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fedders
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen