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Im abgelaufenen Monat

FedEx-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.03.26 22:30 Uhr
FedEx-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats | finanzen.net

So schätzten Experten die FedEx-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
298,45 EUR 0,55 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
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FedEx Experten haben ihre Einschätzung der FedEx-Aktie veröffentlicht.

13 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von FedEx mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 420,63 USD für die FedEx-Aktie, was einem Anstieg von 64,45 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 356,18 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG479,00 USD34,4823.03.2026
UBS AG446,00 USD25,2220.03.2026
Barclays Capital450,00 USD26,3420.03.2026
Goldman Sachs Group Inc.405,00 USD13,7120.03.2026
JP Morgan Chase & Co.432,00 USD21,2920.03.2026
Barclays Capital450,00 USD26,3416.03.2026
Goldman Sachs Group Inc.369,00 USD3,6013.03.2026
JP Morgan Chase & Co.424,00 USD19,0410.03.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
23.03.2026FedEx BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026FedEx BuyUBS AG
20.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
20.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.03.2026FedEx BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026FedEx BuyUBS AG
20.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
20.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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