FedEx-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So schätzten Experten die FedEx-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
FedEx Experten haben ihre Einschätzung der FedEx-Aktie veröffentlicht.
13 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von FedEx mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 420,63 USD für die FedEx-Aktie, was einem Anstieg von 64,45 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 356,18 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|479,00 USD
|34,48
|23.03.2026
|UBS AG
|446,00 USD
|25,22
|20.03.2026
|Barclays Capital
|450,00 USD
|26,34
|20.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|405,00 USD
|13,71
|20.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|432,00 USD
|21,29
|20.03.2026
|Barclays Capital
|450,00 USD
|26,34
|16.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|369,00 USD
|3,60
|13.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|424,00 USD
|19,04
|10.03.2026
Redaktion finanzen.net
Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere FedEx News
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com