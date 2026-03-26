FedEx-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im abgelaufenen Monat

So schätzten Experten die FedEx-Aktie im letzten Monat ein.

FedEx Experten haben ihre Einschätzung der FedEx-Aktie veröffentlicht.

13 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von FedEx mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 420,63 USD für die FedEx-Aktie, was einem Anstieg von 64,45 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 356,18 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 479,00 USD 34,48 23.03.2026 UBS AG 446,00 USD 25,22 20.03.2026 Barclays Capital 450,00 USD 26,34 20.03.2026 Goldman Sachs Group Inc. 405,00 USD 13,71 20.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 432,00 USD 21,29 20.03.2026 Barclays Capital 450,00 USD 26,34 16.03.2026 Goldman Sachs Group Inc. 369,00 USD 3,60 13.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 424,00 USD 19,04 10.03.2026

Redaktion finanzen.net