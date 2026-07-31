FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf

Expertenmeinungen

31.07.26 22:30 Uhr

Das sind die Analysten-Einschätzungen der FedEx-Aktie im vergangenen Monat.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 373,50 USD beziffert, während der aktuelle FedEx-Kurs an der Börse NYSE bei 307,40 USD liegt.

Die FedEx -Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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