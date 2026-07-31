FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Analysten-Einschätzungen der FedEx-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die FedEx-Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Experten stufen die FedEx-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 373,50 USD beziffert, während der aktuelle FedEx-Kurs an der Börse NYSE bei 307,40 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|397,00 USD
|29,15
|24.07.2026
|UBS AG
|350,00 USD
|13,86
|02.07.2026
Redaktion finanzen.net
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FedEx Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|FedEx Buy
|UBS AG