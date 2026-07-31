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Expertenmeinungen

FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf

FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf

Das sind die Analysten-Einschätzungen der FedEx-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
268.10 EUR 0.90 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten stufen die FedEx-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 373,50 USD beziffert, während der aktuelle FedEx-Kurs an der Börse NYSE bei 307,40 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research397,00 USD29,1524.07.2026
UBS AG350,00 USD13,8602.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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FedEx Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.07.26 FedEx Outperform Bernstein Research
02.07.26 FedEx Buy UBS AG
26.06.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 FedEx Buy UBS AG