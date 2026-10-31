FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Kursziel & Co.

31.10.26 22:30 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Experten für die FedEx-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen Oktober haben 7 Experten die Aktie von FedEx wie folgt eingeschätzt.

7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 389,57 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von FedEx auf 313,28 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 400,00 USD 27,68 29.10.2026 Bernstein Research 397,00 USD 26,72 23.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 399,00 USD 27,36 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net