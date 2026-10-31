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Kursziel & Co.

FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Oktober mehrheitlich zum Kauf

FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Das sind die Einschätzungen der Experten für die FedEx-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
281.40 EUR 3.90 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen Oktober haben 7 Experten die Aktie von FedEx wie folgt eingeschätzt.

7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 389,57 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von FedEx auf 313,28 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.400,00 USD27,6829.10.2026
Bernstein Research397,00 USD26,7223.10.2026
JP Morgan Chase & Co.399,00 USD27,3605.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

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FedEx Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 FedEx Outperform Bernstein Research
05.10.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research

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