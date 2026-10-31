FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Einschätzungen der Experten für die FedEx-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Oktober haben 7 Experten die Aktie von FedEx wie folgt eingeschätzt.
7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 389,57 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von FedEx auf 313,28 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|400,00 USD
|27,68
|29.10.2026
|Bernstein Research
|397,00 USD
|26,72
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|399,00 USD
|27,36
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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