DAX23.588 +0,4%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.185 -0,2%Nas21.511 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,70 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
FedEx im Fokus

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx präsentiert sich am Nachmittag fester

03.09.25 16:10 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von FedEx. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 224,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
192,06 EUR -4,52 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 224,53 USD. Kurzfristig markierte die FedEx-Aktie bei 225,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 25.372 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,52 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 27,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 13,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,73 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 312,71 USD an.

Am 24.06.2025 legte FedEx die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,50 Prozent auf 22,22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die FedEx-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.09.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.09.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen