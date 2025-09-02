FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx präsentiert sich am Nachmittag fester

FedEx im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von FedEx. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 224,53 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 224,53 USD. Kurzfristig markierte die FedEx-Aktie bei 225,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 25.372 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,52 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 27,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 13,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,73 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 312,71 USD an.

Am 24.06.2025 legte FedEx die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,50 Prozent auf 22,22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die FedEx-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.09.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.09.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

