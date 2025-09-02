DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.402 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Devisen im Fokus: So bewegen sich Dollar und Euro Devisen im Fokus: So bewegen sich Dollar und Euro
RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal
Blick auf FedEx-Kurs

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx präsentiert sich am Abend stärker

03.09.25 20:24 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx präsentiert sich am Abend stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von FedEx. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 225,08 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
192,06 EUR -4,52 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 225,08 USD. Der Kurs der FedEx-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 226,05 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 225,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.935 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 37,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 13,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,73 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 312,71 USD an.

Am 24.06.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 6,88 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 5,94 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,22 Mrd. USD im Vergleich zu 22,11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.09.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 17.09.2026 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,67 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
