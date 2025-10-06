FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von FedEx gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von FedEx legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 248,45 USD.

Die FedEx-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 248,45 USD. Bei 250,01 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 244,62 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 133.478 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 308,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,74 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 302,00 USD für die FedEx-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 18.09.2025 vor. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,21 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 22,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 18,11 USD im Jahr 2026 aus.

