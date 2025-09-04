FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken FedEx am Abend ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 223,17 USD.
Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,0 Prozent auf 223,17 USD ab. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 222,06 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,99 USD. Bisher wurden heute 91.517 FedEx-Aktien gehandelt.
Bei 308,52 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 38,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 14,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,73 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 312,71 USD an.
Am 24.06.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 5,94 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 22,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22,11 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.09.2025 gerechnet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 17.09.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,65 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu FedEx Corp.
Analysen zu FedEx Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
