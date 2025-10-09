FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 239,27 USD abwärts.

Das Papier von FedEx gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 239,27 USD abwärts. In der Spitze fiel die FedEx-Aktie bis auf 239,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 241,51 USD. Bisher wurden via New York 16.444 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. 28,94 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,78 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,97 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,00 USD je FedEx-Aktie an.

Am 18.09.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,21 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 22,24 Mrd. USD gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

