FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Abend an Boden

10.09.25 20:24 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 226,09 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 226,09 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 228,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,49 USD. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.231 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Mit einem Zuwachs von 36,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,04 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,73 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 312,71 USD je FedEx-Aktie aus.

Am 24.06.2025 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,94 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 22,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,50 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.09.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,62 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
