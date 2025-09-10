FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich FedEx

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von FedEx. Die FedEx-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 228,06 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 228,06 USD zu. Bei 228,06 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 222,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 66.028 FedEx-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,52 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 35,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 194,34 USD am 10.04.2025. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 17,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die FedEx-Aktie im Durchschnitt mit 312,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 24.06.2025. Das EPS wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 5,94 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent auf 22,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die FedEx-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.09.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.09.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 18,62 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: FedEx verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet