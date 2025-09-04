DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.117 +1,4%Nas22.049 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,28 -2,0%Gold3.636 -0,1%
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagabend stärker

11.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von FedEx zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 229,32 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,6 Prozent auf 229,32 USD. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 230,19 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.967 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 308,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 34,54 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 194,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,73 USD je FedEx-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 312,71 USD für die FedEx-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 24.06.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,94 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,22 Mrd. USD ausgewiesen.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.09.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.09.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

