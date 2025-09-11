DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.916 -0,4%Nas22.128 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Aktienentwicklung

12.09.25 16:10 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von FedEx. Zum Vortag unverändert notierte die FedEx-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 228,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
194,56 EUR 1,94 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 228,91 USD. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 229,20 USD. Bei 226,99 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 227,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.598 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 308,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 34,78 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 194,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 17,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die FedEx-Aktie bei 312,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 24.06.2025. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,94 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 22,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,11 Mrd. USD umgesetzt.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.09.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.09.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 18,58 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
