FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 270,55 USD.

Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 270,55 USD. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 271,33 USD. Bei 268,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 35.449 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. 14,03 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem FedEx seine Aktionäre 2025 mit 5,52 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,73 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 USD aus.

Am 18.09.2025 äußerte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 22,24 Mrd. USD gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte FedEx die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 18,14 USD je Aktie aus.

