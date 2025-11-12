DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.354 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.198 +1,7%
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von FedEx. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 270,57 USD zu.

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 270,57 USD. Kurzfristig markierte die FedEx-Aktie bei 271,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 268,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 91.408 Stück.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 194,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,73 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,00 USD.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 22,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,58 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

