Aktie im Blick

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Dienstagabend in Grün

14.10.25 20:24 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Dienstagabend in Grün

Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 234,33 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
197,28 EUR 1,70 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 234,33 USD. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 234,56 USD. Bei 228,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 60.224 Stück.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 24,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 194,34 USD am 10.04.2025. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 20,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,97 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 300,00 USD an.

Am 18.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,46 USD, nach 3,21 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,11 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen