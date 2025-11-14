FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verliert am Freitagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 265,99 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die FedEx-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 265,99 USD. In der Spitze fiel die FedEx-Aktie bis auf 264,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 17.607 FedEx-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,52 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. 15,99 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,73 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,00 USD je FedEx-Aktie aus.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,46 USD gegenüber 3,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.12.2026.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

