Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Aktienkurs im Fokus

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Nachmittag freundlich

18.09.25 16:11 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von FedEx. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

FedEx Corp.
Um 15:52 Uhr sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 227,47 USD zu. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 229,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 228,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 44.547 FedEx-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,73 USD aus. Analysten bewerten die FedEx-Aktie im Durchschnitt mit 312,71 USD.

Am 24.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 5,94 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,50 Prozent auf 22,22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,37 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

