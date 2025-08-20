DAX24.293 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.849 -0,2%Nas21.134 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,27 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

21.08.25 16:11 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von FedEx. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 225,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
194,66 EUR -4,72 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel um 15:50 Uhr um 0,9 Prozent auf 225,08 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die FedEx-Aktie bis auf 224,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 226,31 USD. Bisher wurden via New York 18.364 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 27,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,73 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 318,14 USD je FedEx-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 24.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,88 USD gegenüber 5,94 USD im Vorjahresquartal. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.09.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,71 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen