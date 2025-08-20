FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 226,64 USD.

Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel um 20:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 226,64 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die FedEx-Aktie bis auf 224,69 USD. Bei 226,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 75.956 FedEx-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Mit einem Zuwachs von 36,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 14,25 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,73 USD je FedEx-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 318,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 24.06.2025. Das EPS lag bei 6,88 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 5,94 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 22,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22,11 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.09.2025 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von FedEx.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

