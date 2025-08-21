FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 228,68 USD nach oben.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 228,68 USD. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 228,68 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 227,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.962 FedEx-Aktien.

Bei einem Wert von 308,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 34,91 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,73 USD je FedEx-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 318,14 USD je FedEx-Aktie an.

FedEx ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 5,94 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,22 Mrd. USD – ein Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.09.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.09.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,71 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.

