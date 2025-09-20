DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.406 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.746 +1,7%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
Aktie im Fokus

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend mit KursVerlusten

22.09.25 20:25 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von FedEx. Zuletzt fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 229,48 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
194,90 EUR -1,54 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 229,48 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die FedEx-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,53 USD aus. Bei 230,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 226.341 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 34,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,72 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 302,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 18.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Am 17.12.2026 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,26 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
