FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx legt am Dienstagabend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Zuletzt stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 232,95 USD.

Das Papier von FedEx konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 232,95 USD. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 235,82 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.054 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 16,57 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,72 USD je FedEx-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 302,00 USD für die FedEx-Aktie.

Am 18.09.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 22,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.12.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

