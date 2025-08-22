FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von FedEx. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 235,90 USD.

Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 235,90 USD nach. Das Tagestief markierte die FedEx-Aktie bei 235,79 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 235,92 USD. Zuletzt wechselten via New York 17.606 FedEx-Aktien den Besitzer.

Bei 308,52 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 194,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,62 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,73 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 318,14 USD an.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 24.06.2025. Es stand ein EPS von 6,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 5,94 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 22,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.09.2026 dürfte FedEx die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

