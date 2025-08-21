FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend verlustreich

Blick auf FedEx-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 233,25 USD.

Die Aktie notierte um 20:05 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 233,25 USD. Die FedEx-Aktie sank bis auf 232,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 235,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.384 FedEx-Aktien.

Bei einem Wert von 308,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Gewinne von 32,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 20,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,73 USD, nach 5,52 USD im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 318,14 USD.

FedEx ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.09.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.09.2026.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,71 USD fest.

