FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von FedEx. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 232,48 USD.

Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 232,48 USD ab. Bei 231,36 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 232,50 USD. Zuletzt wechselten 11.760 FedEx-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 308,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 24,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Abschläge von 16,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem FedEx seine Aktionäre 2025 mit 5,52 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,73 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 318,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 24.06.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,94 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.09.2025 terminiert. Am 17.09.2026 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,71 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

