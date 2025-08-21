FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 230,82 USD.

Die FedEx-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 230,82 USD. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 230,82 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,50 USD. Zuletzt wechselten 63.523 FedEx-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,80 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,73 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 318,14 USD an.

Am 24.06.2025 lud FedEx zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 5,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 22,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22,11 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.09.2025 erfolgen. Am 17.09.2026 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

