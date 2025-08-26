DAX24.002 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.505 +0,2%Nas21.565 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,80 +0,8%Gold3.384 -0,3%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Kursentwicklung

27.08.25 16:10 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 232,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
198,44 EUR -1,54 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie konnte um 15:50 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 232,60 USD. Bei 232,60 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 230,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 18.537 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 308,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 24,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 16,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,73 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 318,14 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 24.06.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 5,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 präsentieren. Am 17.09.2026 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 18,71 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
05.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
05.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
