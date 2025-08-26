FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 232,60 USD.

Die FedEx-Aktie konnte um 15:50 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 232,60 USD. Bei 232,60 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 230,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 18.537 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 308,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 24,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 16,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,73 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 318,14 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 24.06.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 5,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 präsentieren. Am 17.09.2026 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 18,71 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr bedeutet