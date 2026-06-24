FedEx: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FedEx präsentierte am 23.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,88 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,22 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,01 Milliarden USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 18,55 USD, nach 16,81 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 94,72 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 87,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net