FEED ONE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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FEED ONE hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 32,30 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 78,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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