FEED ONE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 78,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 32,30 JPY erwirtschaftet worden.

FEED ONE hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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