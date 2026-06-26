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Feedforce: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

27.06.26 06:35 Uhr
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Feedforce Inc. Registered Shs
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Feedforce hat am 25.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 17,12 JPY. Im letzten Jahr hatte Feedforce einen Gewinn von 11,81 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Feedforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 59,58 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 39,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,37 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,91 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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