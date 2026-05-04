Fehlende Impulse in Wien: ATX Prime beginnt den Handel wenig bewegt

Index im Blick

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,00 Prozent stärker bei 2.836,62 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 2.838,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2.836,62 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.831,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2.839,67 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.706,98 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 05.02.2026, bei 2.801,53 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 05.05.2025, den Wert von 2.115,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,71 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2.953,91 Punkten. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,83 Prozent auf 5,56 EUR), EVN (+ 1,39 Prozent auf 29,10 EUR), OMV (+ 1,23 Prozent auf 61,60 EUR), voestalpine (+ 1,04 Prozent auf 42,56 EUR) und DO (+ 0,84 Prozent auf 169,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), Marinomed Biotech (-6,09 Prozent auf 10,80 EUR), Raiffeisen (-3,43 Prozent auf 43,40 EUR), PORR (-2,48 Prozent auf 37,30 EUR) und Polytec (-1,42 Prozent auf 4,16 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 30.147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,588 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net