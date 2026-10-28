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Index-Bewegung

Fehlende Impulse in Wien: ATX stabil

Fehlende Impulse in Wien: ATX stabil

Am Nachmittag legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
160.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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CA Immobilien
21.35 EUR -0.10 EUR -0.47 %
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DO & CO
195.80 EUR 1.60 EUR 0.82 %
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Erste Group Bank AG
106.60 EUR -1.10 EUR -1.02 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.80 EUR 0.55 EUR 1.88 %
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Lenzing AG
9.92 EUR -0.46 EUR -4.43 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
64.50 EUR 0.40 EUR 0.62 %
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OMV AG
72.20 EUR 0.55 EUR 0.77 %
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Österreichische Post AG
31.40 EUR -0.30 EUR -0.95 %
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Palfinger AG
26.90 EUR 0.35 EUR 1.32 %
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PORR AG
32.45 EUR 1.25 EUR 4.01 %
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voestalpine AG
41.44 EUR -0.10 EUR -0.24 %
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Wienerberger AG
16.33 EUR -0.04 EUR -0.24 %
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Indizes
ATX
6,432.88 EUR 3.25 EUR 0.05 %
News | Analysen

Am Mittwoch geht es im ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,00 Prozent auf 6.429,83 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 180,990 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6.429,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.429,63 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.473,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.423,60 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, stand der ATX bei 7.012,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der ATX auf 6.334,06 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4.682,31 Punkte.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,14 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 6,46 Prozent auf 10,54 EUR), Palfinger (+ 3,32 Prozent auf 28,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,94) Prozent auf 158,00 EUR), DO (+ 1,41 Prozent auf 201,00 EUR) und EVN (+ 0,84 Prozent auf 30,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil voestalpine (-2,59 Prozent auf 41,38 EUR), PORR (-1,40 Prozent auf 31,65 EUR), CA Immobilien (-1,40 Prozent auf 21,15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,07 Prozent auf 64,60 EUR) und Wienerberger (-0,73 Prozent auf 16,31 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 200.194 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,642 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,05 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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