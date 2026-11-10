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Fehlende Teile: BMW lässt Schichten ausfallen

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat Probleme mit fehlenden Teilen. "Aufgrund kurzfristiger Engpässe in der externen Teileversorgung kam beziehungsweise kommt es derzeit zu Schichtausfällen in einzelnen BMW Group Werken", sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

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Dazu, welche Teile fehlen und warum, äußerte sich der Konzern nicht. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, sind oder waren drei Werke betroffen - konkret Regensburg, Leipzig und Oxford.

Man stehe in engem Kontakt mit dem Lieferantennetzwerk und habe Maßnahmen ergriffen, "um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion wieder aufzunehmen", sagte ein Sprecher. Dazu, wie viel Produktion ausgefallen ist, gab es zunächst keine konkreten Informationen.

Im Werk in Regensburg produzierte BMW vergangenes Jahr knapp 357.000 Autos, in Leipzig waren es knapp 260.000 und in Oxford rund 124.000. Eine einzelne ausgefallene Schicht kann dort einige hundert Autos betreffen. Solche Ausfälle können erfahrungsgemäß aber oft aufgeholt werden./ruc/DP/zb

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05.11.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.

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