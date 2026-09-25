DAX 25.422 +0,6%ESt50 6.309 +0,6%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.022 +0,3%Bitcoin 73.677 -0,7%Euro 1,1401 +0,2%Öl 105,4 -1,1%Gold 4.280 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Feiern auf der Wiesn

Lufthansa-Aktie gesucht: Oktoberfest hilft - 1,7 Millionen Passagiere in München erwartet

Lufthansa-Aktie gesucht: Oktoberfest hilft - 1,7 Millionen Passagiere in München erwartet

Das Münchner Oktoberfest beschert der Lufthansa in einem kriegsbedingt schwierigen Jahr Scharen feierfreudiger Passagiere.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7.72 EUR 0.16 EUR 2.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Während der 16 Tage dauernden Wiesn erwartet die Fluggesellschaft 1,7 MiIlionen Passagiere in München. An erster Stelle stehen US-Fluggäste, gefolgt von Italienern und Briten. Das sagte Heiko Reitz, der für das Drehkreuz München zuständige Lufthansa-Manager.

Werbung

"Besonders hoch ist die Nachfrage aus der Region London." Demnach hat die Lufthansa mit 23 zusätzlichen Flügen zum Flughafen Stansted ihr Angebot während der Wiesn verdoppelt. "Und die sind alle voll ausgelastet", sagte Reitz. Vergleichszahlen zum Vorjahr nannte der Manager nicht.

Die Passagierzahlen am zweitgrößten deutschen Flughafen insgesamt - nicht nur diejenigen der Lufthansa - waren im ersten Halbjahr überdurchschnittlich um gut vier Prozent auf 18,9 Millionen Passagiere kräftig gesunken. Hauptursache war der Irankrieg. Am Frankfurter Flughafen war das Minus allerdings erheblich kleiner ausgefallen als in München.

/cho/DP/nas

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.